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بالفيديو.. المملكة تتفوق دوليًا في ٥ مؤشرات للإتصالات وتقنية المعلومات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت المملكة تفوقًا دوليًا في 5 مؤشرات على جانب الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لـ عدد من التقارير الدولية.

وذكر مقدم نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، أن جاءت الخامسة عالميًا في سرعة الإنترنت.

كما تقدمت السعودية 9 مراكز دولية في الاجراءات الحكومية خلال 3 سنوات.

وتفوقت أيضًا على 150 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث قفزت 4 مراتب في مؤشر الجاهزية الحكومية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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