شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المملكة تتفوق دوليًا في ٥ مؤشرات للإتصالات وتقنية المعلومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت المملكة تفوقًا دوليًا في 5 مؤشرات على جانب الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لـ عدد من التقارير الدولية.

وذكر مقدم نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، أن السعودية جاءت الخامسة عالميًا في سرعة الإنترنت.

كما تقدمت السعودية 9 مراكز دولية في الاجراءات الحكومية خلال 3 سنوات.

وتفوقت أيضًا على 150 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث قفزت 4 مراتب في مؤشر الجاهزية الحكومية.