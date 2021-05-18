شكرا لمتابعة خبر عن وزير خارجية لبنان يعتذر عن تصريحاته المسيئة للمملكة:"جل من لا يخطئ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

قدم وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، اعتذارا عن تصريحاته المسيئة للمملكة خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "الحرة".

وقال شربل وهبة في بيان له، إنه لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة، لافتا:"يهمني التأكيد مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".

وأوضح:" أنّ القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل".

وتابع:"جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة"، وجاء ذلك بعدما تهجم "وهبة" على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري ووصفه بأنه من أهل البدو.