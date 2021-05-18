«الجوازات» تعدد مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة

أعادت المديرية العامة للجوازات السعودية، تجديد التذكير بمزايا إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة.

وشاركت الجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها « خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات».

وأوضحت الجوازات، أن هذه الخدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونيًا وذلك عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية.

وأجملت المديرية العامة للجوازات السعودية، مميزات خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة فيما يلي:

- إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة.

- إصدار التأشيرة الكترونيًا.

- الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أن الهدف من تطوير الخدمة تتلخص في تحقيق بعض النتائج ومنها أن تكون الإدارة بلا ورق فضلًا عن تسهيل الإجراءات والمساهمة في التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030.

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