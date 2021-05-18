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وزارة الداخلية: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من «وقاية»

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الرياض - محمد عبدالله - بحسب تطورات الوضع الوبائي

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وأضاف المصدر، أنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة (كوفيد- 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر، اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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