وزارة «الموارد البشرية» تجدد التذكير بآخر موقف لـ«المساعدة المقطوعة»

الرياض - محمد عبدالله - لا يوجد وقت محدَّد للصرف..
جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بطريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «نريد صرف المساعدة المقطوعة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لابد من انتظار الصرف الآلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».
وأضاف: «يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا».
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