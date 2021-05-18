رسميًا.. دخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة مشروط بـ«التحصين»

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بدخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

كما تقرر عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، مع استخدام تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وتصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة، وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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وزارة الداخلية: التحصين إلزامي ابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة