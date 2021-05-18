وزارة «الموارد البشرية»: 7 شروط لإتمام بلاغ التغيب عن العمل

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بالخطوات الإجرائية لإتمام بلاغ التغيب عن العمل.

وقالت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إن تقديم بلاغ التغيب يتضمن تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت والمتاحة لجميع نطاقات المنشآت، على أن تكون المنشأة قائمة، وتكون حالة العامل «على رأس العمل»، ولا يكون للعامل دعوى على المنشأة في نظام القضايا، وتكون رخصة العمل الخاصة بالعامل سارية الصلاحية مع إرفاق المستندات ذات العلاقة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية المتابعة عبر الرابط:

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8

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