أمانة مكة: الأحياء المعتمدة ترتفع من 63 إلى 101

الرياض - محمد عبدالله - نشرت خريطة للتعرف على النطاق عبر جوجل
كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن مسميات الأحياء المعتمدة الجديدة في المنطقة، مشيرة إلى أنها أصبحت 101 بدلا من 63 حيًا.
وقال الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة عبر موقع «تويتر»: «مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة بمدينة مكة المكرمة؛ حيث أصبح عدد الأحياء 101 بدل 63 حيًا في السابق موزعة على نطاق أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني».
وأضاف: «المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية ولجنة التسمية والترقيم وموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وهي ؛ أجياد 2، الغزة 6، المعابدة 9، المسفلة 7، العزيزية 10، جنوب مكة 15، الشوقية 11، العتيبية 8، الشرائع 21، العمرة 12».
وتابع: «كما يمكن لسكان العاصمة المقدسة التعرف على نطاق الحي والبلدية التابعة عبر رابط خرائط قوقل أدناه.. اضغط هنا».
وواصل: «قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة بتحديث خارطة أساس أمانة العاصمة المقدسة بموجبها ونشرها عبر الخدمات الخرائطية والتطبيقات الالكترونية والجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة».
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