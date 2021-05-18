بدر العساكر: لنا الفخر في صحرائنا نكتب الأمجاد

أبدى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، فخره مجددًا بشعب المملكة وما يميزها من صحراء وسهول وجبال.

قال «العساكر»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «سعوديون.. لنا الفخر في صحرائنا وسهولنا وجبالنا.. نكتب الأمجاد»، مستشهدا بأبيات من قصيدة للشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن التي يقول فيها:

أنا بدوي.. ثوبي على المتن مشقوق

ومثل الجبال السمر صبري ثباتي

ومثل النخيل خلقت أنا وهامتي فوق

ما اعتدت أنا احني قامتي إلا فـي صلاتي

اقرأ أيضًا:

مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات «شربل وهبة»: تخالف الأعراف الدبلوماسية

حكومة اليمن: السعودية قلعة يحتمي فيها العرب والمسلمون لمواجهة الأخطار