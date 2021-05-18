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بدر العساكر: لنا الفخر في صحرائنا نكتب الأمجاد

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الرياض - محمد عبدالله - استشهد بقصيدة مؤثرة

أبدى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو الأمير (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، فخره مجددًا بشعب المملكة وما يميزها من صحراء وسهول وجبال. 

قال «العساكر»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «سعوديون.. لنا الفخر في صحرائنا وسهولنا وجبالنا.. نكتب الأمجاد»، مستشهدا بأبيات من قصيدة للشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن التي يقول فيها: 

أنا بدوي.. ثوبي على المتن مشقوق

ومثل الجبال السمر صبري ثباتي

ومثل النخيل خلقت أنا وهامتي فوق

ما اعتدت أنا احني قامتي إلا فـي صلاتي

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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