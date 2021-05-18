تركي آل الشيخ: أنا بدوي وأفتخر.. الله يعين الشعب اللبناني

جدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، التأكيد على فخره بعروبته وبدويته، مبديًا اعتزازه بالثقافة البدوية في المملكة.

وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أولًا أفتخر أني بدوي وأفتخر أني راعي غنم.. على فكرة وظيفة أكثر من ٢٥ رسولا ومنهم حبيبي رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم ...وأفتخر أني من أرض الأبطال والصحابة.. أقدر أقوله الله يعين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام، (وذلك في إشارة إلى السمو عن التصريحات غير المسؤولة بحق المملكة).

إلى ذلك بادرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، باستدعاء السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة.

وقامت وزارة الخارجية بتسليم السفير اللبناني مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، على خلفية التصريحات المسيئة الصادرة عن الوزير في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، التي أدلى بها خلال مقابلة تليفزيونية، وتطاول فيها على المملكة وشعبها.

وأعربت وزارة الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لا سيما أن التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وقالت وزارة الخارجية (في بيان رسمي): نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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