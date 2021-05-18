شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة لديها علاقات استراتيجية مع إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة لديها علاقات استراتيجية وشراكة متينة مع الدول الإفريقية، وتساهم في عديد من المشاريع التنموية والاقتصادية في القارة الإفريقية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتقدم عديد من المشاريع الإنسانية في إفريقيا عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلاً للمملكة في قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا، وذلك بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، بالإضافة إلى الوفد السعودي الذي ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

ونوه سموه، بنتائج قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة بالعمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية والازدهار في الدول الإفريقية، كما تعمل المملكة على تعزيز هذه الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.