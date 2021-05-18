تطبيق قرار اشتراط التحصين 1 أغسطس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ المملكة تطبيق قرار اشتراط التحصين- المعتمد من وزارة الصحة- من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م؛ وذلك لغرض الحفاظ على الصحة العامة.

تفاصيل القرار:

ويتشرط التحصين لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، بالإضافة إلى دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وأيضًا استخدام وسائل النقل العامة.

توكلنا للتأكد:

ومن المقرر أن يتم استخدام تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، فيما تصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.

جدير بالذكر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.



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