أبيات شعرية جديدة لتركي آل الشيخ : غصب على عين العدو حنا بدو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أبياتًا شعرية جديدة، ردًّا على التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

نص الأبيات الشعرية:

وجاء في نص أشعار تركي آل الشيخ التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، ما يلي:

غصب على عين العدو.. حنا بدو *** كم سطر التاريخ.. فعل اجدادنا

من شرق الأرض الـ غربها.. راحو وجو *** وتشهد لنا.. أفعالنا.. وأمجادنا

هذي السعودية.. علو في علو *** وجنا السعوديين.. دون ابلادنا

لا نبحت اكلاب الخلا.. قلنا هدو *** اسياد.. حنا تحت ظل اسيادنا



شارك الخبر