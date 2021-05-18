79,756 مستفيدا من عيادات «تطمن» في الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات «تطمن» في الباحة خدماتها لـ 79,756مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن. وأوضحت صحة الباحة أن خدمات عيادة «تطمن» تقدم من خلال 7 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة. يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

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