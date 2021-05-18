إصابة مصلين بكورونا تغلق 13 مسجدا

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وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة القصيم، وأربعة بمنطقة عسير، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.
كما أشارت إلى إعادة فتح 13 مسجدا أربعة، منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة عسير، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنين بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
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