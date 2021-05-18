بماذا نصحت «الصحة» المسافرين؟

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ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
نصائح للمسافرين:
إحضار معقم كحولي وكمامات إضافية
تجهيز أدوات شخصية خاصة (مخدة أو مسند رقبة - بطانية)
إعداد وجبات خفيفة وتجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد
عدم مشاركة أغراضك الشخصية مع الغير
435,027 الإصابات
419,761 المتعافون
8078 حالة نشطة
7188 الوفيات
1047 إصابة جديدة
847 حالة شفاء
1384 حالة حرجة
73933 فحصا مخبريا
14 حالة وفاة جديدة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.