بماذا نصحت «الصحة» المسافرين؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1047 حالة مؤكدة وتعافي 847 حالة، بلغ عدد الحالات النشطة 8078 حالة، منها 1384 حالة حرجة. ووجهت الوزارة إرشادات ونصائح للمسافرين نشرتها عبر حسابها في تويتر تضمنت التأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية وتجهيز حقيبة السفر بما يعين على اتباع الاحترازات الوقائية. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. نصائح للمسافرين: إحضار معقم كحولي وكمامات إضافية تجهيز أدوات شخصية خاصة (مخدة أو مسند رقبة - بطانية) إعداد وجبات خفيفة وتجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد عدم مشاركة أغراضك الشخصية مع الغير 435,027 الإصابات 419,761 المتعافون 8078 حالة نشطة 7188 الوفيات 1047 إصابة جديدة 847 حالة شفاء 1384 حالة حرجة 73933 فحصا مخبريا 14 حالة وفاة جديدة

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