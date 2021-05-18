تغريم 31 محلا مخالفا للاحترازات بمكة

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، في بيانه أمس، أن الأمانة نفذت 4567 جولة رقابية خلال تلك الفترة، مؤكدا أن جميع كوادر البلديات الفرعية بالأمانة تحرص على المراقبة الدورية واليومية وتطبيق الاشتراطات الاحترازية على جميع المحلات.
ولفت إلى إلزام المنشآت بالطاقة الاستيعابية للحد من التزاحم وضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحلات.
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