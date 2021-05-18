نقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند إلى المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشـريـفين الملك سلمان بـن عبدالعزيز، نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عائلة سعودية مصابة بكورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة. ووصلت طائرة الإخلاء الـطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقـت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس. يذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي نقلت أكثر مـن 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

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