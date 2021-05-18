شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 40 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الأمانة أنها قامت بتعقيم وتطهير نحو 1557 موقعا خلال الإجازة، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف تلك المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات، مبينة أنها استقبلت وباشرت عددا من البلاغات عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وتطبيق (توكلنا)، إضافة إلى تفعيل مبادرة (ممتثل) بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات (940) لمعالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 40 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.