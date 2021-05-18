بلاغات الحوادث تتصدر إسعافات الشرقية خلال شهر

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة فهد الغامدي أن الفرق الطبية التابعة للفرع قدمت الخدمة الطبية والإسعافية لـ 7139 حالة إسعافية، منها 3714 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و3287 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع، فيما بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضية 138 حالة وفاة -رحمهم الله-.
وطالب الغامدي المواطنين والمقيمين بإبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.
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