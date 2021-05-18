شكرا لقرائتكم خبر بلاغات الحوادث تتصدر إسعافات الشرقية خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال رمضان الماضي 7139 بلاغا، منها 6910 بلاغات عن حوادث وحالات مرضية، و103 بلاغات عن طريق تطبيق (أسعفني).

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة فهد الغامدي أن الفرق الطبية التابعة للفرع قدمت الخدمة الطبية والإسعافية لـ 7139 حالة إسعافية، منها 3714 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و3287 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع، فيما بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضية 138 حالة وفاة -رحمهم الله-.

وطالب الغامدي المواطنين والمقيمين بإبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.