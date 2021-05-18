ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة ينقلون الرمال بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة ينقلون الرمال ويجرفون التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضبطت جرافة و3 شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.