شكرا لقرائتكم خبر كورونا.. هل أثبتت عدم استعداد العالم لمواجهة أي جائحة مستقبلا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كغيرها من الأوبئة التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة، ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بثقلها على الرعاية الصحية والاقتصاد العالمي بأسره، مبرهنة الحاجة إلى الاستعداد بشكل كاف لأي جائحة في المستقبل، وحماية البشر من الفيروسات، واتخاذ تدابير كفيلة لإيجاد علاجات دوائية جديدة، ومنع الأوبئة من الظهور، حيث رأى بعض الخبراء أن علاج الأمراض الفيروسية يختلف بشكل عام عن علاج الأمراض البكتيرية.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن نحو نصف سكان العالم لا يحصلون على الرعاية الصحية، ويوضح هذا التقرير أن 56% من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث ارتفع عدد سكان الريف الذين لا يحصلون على الرعاية الصحية في إفريقيا إلى 83%، ففي جنوب الصحراء الكبرى، 4 من كل 10 أشخاص ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية أو العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأثناء تفشي الوباء، تكون الرعاية الصحية الأولية هي خط الدفاع الأول، لكن الأساليب الرجعية في حالات التفشي الأخيرة تسلط الضوء على مدى إهمال المجتمع الصحي العالمي لنظام الرعاية الصحية الأولية.

ويحتم هذا الواقع الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية لمنع أو إدارة تفشي الأمراض في المستقبل بنجاح.

العلاجات الفيروسية

وقال المدير المشارك لمركز الأمراض المعدية بجامعة جورج تاون بول روبي «إن أحد أسباب ذلك ببساطة أن العلماء كانوا يعملون على علاجات مضادة للبكتيريا لفترة أطول، والفيروسات تتحور بسرعة أكبر بكثير من البكتيريا، لذا فإن أي علاج يجري تطويره قد لا يعمل بعد وقت قصير، فإن البكتيريا هي خلايا حية تنقسم من تلقاء نفسها، وكثير من العلاجات الدوائية ضد البكتيريا تعمل عن طريق تعطيل الوظائف الأساسية لتلك الخلايا، مثل القدرة على التكاثر، لكن الفيروسات ليست مكونة من خلايا، وحتى وإن كانت ليست حية تماما فهي تختطف أية خلايا مضيفها من أجل التكاثر، لذلك لا يمكن للباحثين استهداف وظائف الفيروس أو النسخ المتماثل بالطريقة التقليدية».

أدوية جديدة

بيد أن اكتشاف الأدوية المضادة للفيروسات أصبح اليوم أسهل مما كان عليه من قبل، وذلك بفضل التقنيات الجديدة.

وقبل بضعة عقود كان على الباحثين اختبار الأدوية المحتملة بشكل فردي، وقد يستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر لاختبار 100 دواء محتمل، ولكن اليوم تتم العملية آليا باستخدام الروبوتات؛ لذا فإن تلك الأدوية الـ 100 نفسها تتطلب بضعة أيام فقط للاختبار إضافة إلى ذلك يمكن للباحثين عرض نماذج ثلاثية الأبعاد للمكونات الفيروسية على جهاز الكمبيوتر، وتصميم واختبار المركبات بسرعة باستخدام برامج الكمبيوتر التي تحاكي ارتباط الأدوية بالمكونات الفيروسية.

ونظرا لأن العلاجات الجديدة المضادة للفيروسات قد تستغرق سنوات أو عقود، فإن منظمات الصحة العامة تركز على وقف الأوبئة قبل أن تبدأ.

وقال عالم بيئة الأمراض رئيس منظمة EcoHealth Alliance الدكتور بيتر داسزاك، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الوقاية من الأمراض الناشئة «إن مستقبل التعامل مع الأوبئة الفيروسية هو أننا سنكون قادرين على منعها».

وأضاف بأن الأمراض الفيروسية الجديدة تظهر عادة بسبب النشاط البشري الذي يجعل الناس على اتصال بالحياة البرية، مثل بناء الطرق والصيد والتوسع الزراعي. ونحو 75 % من الأمراض الناشئة لدى البشر تأتي من الحيوانات، لذلك لتقليل مخاطر تفشي المرض يحتاج الباحثون إلى اكتشاف طرق لتقليل النشاط الذي يجعلنا على اتصال بالحياة البرية، لا سيما في (النقاط الساخنة)، حيث تميل الأمراض إلى الظهور، مثل المناطق الاستوائية.

مستشفيات مصممة

ويمكن تصميم المستشفيات بشكل أفضل للتعامل مع تفشي الأمراض المعدية. ويوجد بالمستشفى بجامعة راش في شيكاغو حجرة لسيارات الإسعاف مصممة بحيث يتم إغلاقها، ويمكن تقييم المرضى هناك بأمان قبل دخول المستشفى.

وفي الداخل، يمكن تشغيل مناطق الضغط السلبي التي تحد من انتشار الفيروس في مناطق عدة.

الحدائق

يمكن جعل المدن والمباني الصحية تؤثر على الأوبئة المستقبلية من خلال تقليل احتمالية إصابة الناس بالمرض، وزيادة تجنبهم للعواقب الأكثر خطورة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الوصول إلى المساحات الخارجية أمرا مهما، فهناك نسبة كبيرة من الأمريكيين يعانون من نقص فيتامين (د)، وقد ربطت بعض الدراسات مستويات فيتامين (د) المرتفعة بانخفاض خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة.

وفي المقابل فإن سهولة الوصول إلى المتنزهات تشجع الناس على قضاء الوقت في الخارج، كما تحفز على ممارسة الرياضة وتقلل من تلوث الهواء. ويرتبط الهواء الملوث بمشاكل صحية مثل الربو وارتفاع ضغط الدم والسكري، وكلها مرتبطة بخطر أكبر لمرضى فيروس كورونا المستجد.

غسيل يدوي

قد تكون بعض التغييرات المحتملة في المدن بسيطة نسبيا. في كيغالي برواندا، أطلقت المدينة أخيرا محطات غسيل يدوي موقتة في محطات الحافلات وبدأت تطلب من الركاب غسل أيديهم قبل الصعود إلى الطائرة. والأحواض المحمولة موجودة أيضا في متاجر البيع بالتجزئة، والبنوك والمطاعم. بينما فعلت الولايات المتحدة شيئا مشابها للحد من مجتمعات المشردين، فمن الممكن أن يصبح هذا النوع من البنية التحتية دائما في أماكن رئيسة مثل مركز النقل العام.

كيف نمنع حدوث جائحة مثل COVID-19 مرة أخرى؟

تعتبر أنظمة اللقاحات حاسمة في إرساء أسس صحة عالمية قوية. كما يظهر أن جائحة COVID-19، يمكن للأمراض غير المعروفة للعلم وأنظمة المناعة البشرية أن تتطور وتنتشر بسرعة في عالمنا المترابط بشدة، لكن السؤال كيف يمكن أن نستعد لمواجهة أية جائحة محتملة في المستقبل؟ يمكن ذلك من خلال الأمور التالية التي ركزت عليها بعض المواقع العالمية:

1. الاستثمار في البحث والتحضير

في عام 2018، حيث حددت منظمة الصحة العالمية (WHO) قائمة بالأمراض التي تعتبرها أولويات لمزيد من البحث، وتسمى مخطط البحث والتطوير، وتم إدراج أحد هذه الأمراض فقط باسم «المرض X، مما يعني أن المنظمة كانت تتوقع ظهور مرض جديد غير معروف.

وجرى إدراج هذا المرض الغامض الذي لم يتم تسميته بعد من أجل إثبات أنه من المحتمل أن تكون هناك أمراض في المستقبل يجب أن تكون المنظمات البحثية مستعدة لها على أفضل وجه ممكن، دون معرفة ما قد يكون بالضبط.

وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت أن «المرض X» يمثل المعرفة بأن وباء دوليا خطيرا يمكن أن يكون ناجما عن مسبب مرض غير معروف حاليا يسبب مرضا بشريا، ويسعى مخطط البحث والتطوير صراحة إلى تمكين التأهب المبكر للبحث والتطوير الذي يكون وثيق الصلة أيضا بـ»المرض X «غير المعروف». ويعني التنبيه إلى احتمالية تفشي الأمراض تطوير أنظمة مراقبة لجمع البيانات والتنبؤ بالأوبئة.

2. تمويل ومواصلة تنفيذ برامج اللقاحات

في حين لم يطرح لقاح لـ COVID-19، فإن برامج التطعيم واسعة النطاق فعالة جدا بشكل عام في تقليل معدلات المرض، مع ضمان عدم اكتظاظ النظم الصحية بالمرضى الذين يعانون من أمراض يمكن الوقاية منها.

وفي سياق الأوبئة الناشئة، هذا مفيد للغاية؛ لأنه يعني أن التركيز يمكن أن يظل على فهم واحتواء الأمراض الجديدة.

3. تعزيز النظم الصحية

فمن الضروري أن تظهر الدول تضامنها مع بعضها البعض من أجل مصلحة الجميع.

لهذا السبب فإن المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، ومبادرات جمع التبرعات كصندوق الاستجابة للتضامن COVID-19 - الذي يساعد البلدان على الاستجابة للوباء - ذات أهمية لضمان أننا جميعا أكثر أمانا في المستقبل.