قمة باريس تقدم دعمًا بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة دول إفريقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة دعم الاقتصادات الإفريقية في باريس بحثت تقديم الدعم اللازم وهيكلة ديون دول مثل تشاد وإثيوبيا.

مساعدة دول إفريقيا:

وتابع خلال مؤتمر صحفي في نهاية القمة، أنه سيتم تقديم دعم مالي بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة عدد من الدول الإفريقية، مضيفًا: نحاول توفير دفعة أولى بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية.

برنامج كوفاكس:

وقال: هدفنا تحقيق انتعاش للاقتصادات في إفريقيا، وأحد أهداف برنامج كوفاكس هو تطعيم 30% من سكان القارة الإفريقية ضد كورونا، ونحاول خلال العام الجاري تطعيم 20- 40% من سكان القارة الإفريقية ضد كورونا، كما نجري محادثات مع منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للقارة الإفريقية.

وأضاف ماكرون: الدول المانحة عليها مساعدة الدول الإفريقية في عدة مجالات، ونسعى بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي للعمل على مشاريع برئاسة النساء الإفريقيات.

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