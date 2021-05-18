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شكرا لقرائتكم قمة باريس تقدم دعمًا بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة دول إفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قمة باريس تقدم دعمًا بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة دول إفريقية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة دعم الاقتصادات الإفريقية في باريس بحثت تقديم الدعم اللازم وهيكلة ديون دول مثل تشاد وإثيوبيا.
مساعدة دول إفريقيا:
وتابع خلال مؤتمر صحفي في نهاية القمة، أنه سيتم تقديم دعم مالي بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة عدد من الدول الإفريقية، مضيفًا: نحاول توفير دفعة أولى بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية.
برنامج كوفاكس:
وقال: هدفنا تحقيق انتعاش للاقتصادات في إفريقيا، وأحد أهداف برنامج كوفاكس هو تطعيم 30% من سكان القارة الإفريقية ضد كورونا، ونحاول خلال العام الجاري تطعيم 20- 40% من سكان القارة الإفريقية ضد كورونا، كما نجري محادثات مع منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للقارة الإفريقية.
وأضاف ماكرون: الدول المانحة عليها مساعدة الدول الإفريقية في عدة مجالات، ونسعى بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي للعمل على مشاريع برئاسة النساء الإفريقيات.
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