رئيس فلكية جدة: رصد بقعة شمسية جديدة نشطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس رصدت صباح اليوم الثلاثاء بداية ظهور بقعة شمسية كبيرة فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس أعطيت رقمًا مؤقتًا AR2824، وهي نشطة بتوهجات من الفئة (C) وقد سجل توهج صغير من الدرجة (C1.1) منذ ساعات مضت، إذ قذف الانفجار تدفقًا من البلازما بعيدًا عن سطح الشمس، ولكن لم تتوجه إلى الفضاء، حيث سقط معظمها على سطح الشمس؛ نظرًا لأن الانفجار نفسه لم يكن قويًّا.

تشابك المجال المغناطيسي:

وأشار إلى أنه ربما تحدث توهجات أقوى فهذه البقعة الشمسية كبيرة نسبيًّا مع إمكانية تشابك مجالها المغناطيسي المتفجر حول نواتها المظلمة بحجم كوكب نبتون بحسب القياسات، فالبقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

انخفاض درجة حرارة:

ولفت إلى أن هذه البقع تتشكل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري)، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.

ظهور الحلقات الاكليلية:

وأكد أبو زاهرة في ختام حديثه أن الصور التي التقطت عبر الضوء غير المرئي- بواسطة مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا- أظهرت الحلقات الإكليلية وهي عبارة عن أقواس تمتد من الشمس حيث البلازما تتحرك على طول خطوط المجال المغناطيسي والنقاط اللامعة هي مواقع حيث المجال المغناطيسي بالقرب من السطح بشكل قوي.



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