الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

توكلنا للتأكد من حالة التحصين قبل دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ترفيهي أو رياضي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم استخدام تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

اشتراط التحصين:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر اشتراط التحصين- المعتمد من وزارة الصحة- ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

ب‌. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

ج‌. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

هـ. استخدام وسائل النقل العامة.

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