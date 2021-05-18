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الجوازات: سجلوا جواز السفر من الخارج عبر موقع الخارجية الإلكتروني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

الجوازات: سجلوا جواز السفر من الخارج عبر موقع الخارجية الإلكتروني

يمكن تجديده من خلال منصة أبشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجوازات أنه من السهولة تسجيل جواز السفر لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

طريقة تجديد جواز السفر:

في سياق آخر، يتم تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

  • سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).
  • اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.
  • اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.
  • قدّم طلب تجديد جواز.

الجوازات جاهزة لاستقبال المسافرين:

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت يوم أمس جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا أمس الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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