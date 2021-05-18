الجوازات: سجلوا جواز السفر من الخارج عبر موقع الخارجية الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجوازات السعودية أنه من السهولة تسجيل جواز السفر لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

طريقة تجديد جواز السفر:

في سياق آخر، يتم تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قدّم طلب تجديد جواز.

الجوازات جاهزة لاستقبال المسافرين:

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت يوم أمس جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا أمس الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

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