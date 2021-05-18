نصائح لسفر الحوامل دون متاعب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، الحوامل اللواتي سمح لهن بالسفر وسوف يتجهن للسفر بالطائرة بعد رفع التعليق عليهن الالتزام بربط الحزام أسفل البطن على عظمة الحوض طوال مدة جلوسها؛ لتفادي أي متاعب جراء اهتزاز الطائرة من المطبات الجوية أو غيره.

وقالت: إنه إذا كانت الرحلة تتجاوز الأربع ساعات فإن عليهن تناول كمية كبيرة من السوائل أثناء السفر، واستعمال جوارب الساقين، ارتداء ملابس فضفاضة وأحذية مريحة، محاولة المشي داخل الطائرة لفترة قصيرة على الأقل كل ساعة، مع الحرص على أن يكون جلوسها في المقاعد الأمامية التي لا يوجد أمامها مقاعد، وغالبًا تكون هذه المقاعد بالقرب من أبواب الخروج أو الطوارئ.

تجنب مضاعفات الحمل:

وبينت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أنه من الناحية الصحية فإن أفضل مواعيد سفر الحوامل هي ما بين 14 إلى 28 أسبوعًا؛ إذ إن أغلب مضاعفات الحمل تحدث في الأشهر الأولى والأخيرة منه، ففي الأشهر الأولى من الحمل تكثر حالات الغثيان والجفاف والنزف جراء الإجهاض، أما في الأشهر الأخيرة فتكون هناك صعوبة في الجلوس لفترات طويلة، كما أن الحامل قد تكون معرضة للولادة المبكرة.

إرشادات صحية عند سفر الحوامل:

ولفتت إلى أنه يجب على الحوامل التقيد بالإرشادات الصحية، ومنها تناول الأدوية الموصوفة في مواعيدها، الاهتمام بالأكل الصحي الذي يتضمن جميع العناصر الغذائية، وتناول العصائر الطازجة والماء، عدم إجهاد الجسم بكثرة المشي والحركة، التواجد في الأماكن الباردة، تجنب التعرض لأشعة الشمس سواء عند التواجد في البحر أو عند التنقلات الميدانية، النوم الصحي من خلال إعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم.

حالات لا تسمح لها بالسفر:

ونوهت الدكتورة فاطمة في ختام حديثها إلى أن هناك حالات ينصح فيها عدم سفر الحوامل، وهي وجود احتمالية الولادة المبكرة قبل الموعد المحدد أو كانت الحامل تعاني من أنيميا حادة أو مرض فقر الدم المنجلي، أو تكون عانت مؤخرًا من زيادة كبيرة في نزف مهبلي أو تعاني من مشكلة خطيرة في القلب أو الرئة؛ لذا ينصح بمناقشة أي مشاكل صحية أو مضاعفات أثناء الحمل مع الطبيبة المعالجة قبل السفر.

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