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الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على تصريحات وزير الخارجية المشينة والعنصرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على تصريحات وزير الخارجية المشينة والعنصرية

تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات المشتركة

متابعات الخليج 365 - وام

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال والتي أساءت إلى المملكة العربية الشقيقة ودول .

الإمارات تستنكر التصريحات

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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