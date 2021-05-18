وثيقة العمل الحر في السعودية وشروطها وطريقة اصدارها بالصور

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توجه العالم بأكملة بشكل كبير نحو العمل الحر والعمل اونلاين كأحد أفضل الحلول لمشكلة البطالة وانتشار وباء “كوفيد 19”. ولذلك طرحت المملكة العربية السعودية وثيقة العمل الحر وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير السعودية لذلك سنشرح اليوم طريقة إصدار وثيقة العمل الحر في السعودية بالتفصيل فتابع المقال حتى النهاية.

ما هي وثيقة العمل الحر؟

وثيقة العمل الحر هي وثيقة رسمية أصدرتها حكومة المملكة والهدف منها هو تقنين وتوثيق جميع أنواع العمل الحر التي يقوم بتقديمها أي مواطن سعودي. والتي يمكن استخدامها للتعاقد مع العديد من الكيانات التجارية في كل أرجاء المملكة.

هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات والميزات الأخرى التي توفرها هذه الوثيقة. يتم إصدار وثيقة العمل الحر مجانًا من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الذي تقدمها لمواطنيها كواحدة من أهم خدماتها الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين.

أسباب طرح وثيقة العمل الحر في السعودية

عانى العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من البطالة والكساد التجاري، وهذا دفعهم لبدء أعمالهم التجارية الخاصة ودخول عالم العمل الحر. وهذا كان السبب الذي دفع حكومة المملكة إلى الإعلان عن وثيقة عمل حر. والهدف الأساسي لطرحها هو لمساعدتهم في العثور على فرص عمل مناسبة بسهولة في مجالاتهم المتنوعة في جميع أنحاء المملكة، ومحاربة البطالة.

وفكر المسؤولين في المملكة في هذه الوثيقة بهدف تقنين الخدمات غير الحكومية وحماية العمل في المملكة وحماية الحقوق بشكل كبير. حيث تعد وثيقة العمل الحر من أهم وثائق العمل التي تصدرها وزارة العمل السعودية إلكترونياً في داخل الاراضي السعودية.

شروط وثيقة العمل الحر

أعلنت وزارة العمل السعودية عن خمسة شروط أساسية يجب توفرها في صاحب أي عمل حر لصبح مؤهلا للحصول على الوثيقة وهي:

التمتع بالجنسية السعودية

يجب أن يكون المتقدم لطلب الوثيقة سعودي الجنسية ومقيم في المملكة وليس خارجها.

حد ادنى وأقصى للعمر

يجب ألا يقل عمر المتقدم لإصدار وثيقة العمل الحر عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

وجود حساب على منصة أبشر

امتلاك حساب شخصي على خدمة أبشر الإلكترونية شرط أساسي من خمسة شروط للحصول على الوثيقة.

الحالة الوظيفية لمقدم الطلب

والمقصود بهذا الشرط أنه يجوز لمقدم الطلب أن يكون موظفًا بدوام كامل أو يعمل بمهنة أخرى.

عدد مرات الحصول على الوثيقة

وضحت وزارة العمل أنه يمكن لأصحاب المهن الحرة التقدم للحصول على أكثر من وثيقة لمهن حرة متعددة لنفس الشخص.

مميزات وثيقة العمل الحر

التقديم عبر الإنترنت فقط وليس ورقيًا

استخراج وثيقة العمل الحر يكون اونلاين أو إلكترونياً وهي أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية. وهذه نقطة ايجابية حيث يمكنك التقدم لها وإصدارها بسهولة وفي وقت قصير دون مغادرة منزلك ودون مواجهة أي عقبات.

مجانية بدون أي رسوم

يتم إصدار وثيقة العمل الحر مجانًا تمامًا وغير مطلوب من مقدم الطلب أي رسوم.

حلول دفع متعددة عبر الإنترنت

توفر المملكة العربية السعودية من خلال الوثيقة العديد من حلول الدفع الرقمية المبتكرة لجميع حاملي الوثائق. منها STC Pay وبعض بوابات الدفع الإلكتروني الأخرى.

تعطي حاملها الأولوية للاستفادة بخدمات الوزارة

يتمتع حاملو وثيقة العمل الحر بالمملكة بفرصة أكبر للحصول على جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الأعمال والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والاستفادة منها.

معترف بها كوثيقة رسمية

يمكن لصاحب الوثيقة استخدامها في جميع الجهات الحكومية كوثيقة رسمية يمكن من خلالها التعاقد مع أي من أصحاب العمل في المملكة.

الصلاحية لفتح حساب بنكي

ومن أهم المزايا التي يحصل عليها أصحاب المهن الحرة من إصدار الوثيقة إمكانية الاعتماد عليها لفتح حساب بنكي لمالكيها لحسابهم الخاص.

التمتع بعروض وخصومات خاصة

يحصل حاملو المستندات على باقات وعروض وخصومات خاصة بمجرد امتلاكهم للوثيقة. فيصبح من حقهم الاستفادة بالعديد من العروض والخصومات على العديد من الخدمات.

ومن هذه العروض المقدمة ما يلي:

1- خصومات مقدمة من بيت النحل BeeHive، تصل هذه الخصومات إلى 20%

2- عرض خصومات على منتجات شركة من FOCUS قد تصل إلى 12%.

3- العديد والعديد من الخصومات من شركة إبرام للأعمال تصل تقريبا إلى 50%

ولمزيد من التفاصيل يرجى الضغط هنــــا.

خدمات الكترونية متعددة

توفر المملكة العربية السعودية لأصحاب الأعمال، بناءً على الوثيقة التي يمتلكونها، مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد.

المهن في وثيقة العمل الحر

ربما يجول بخاطر الكثير من أصحاب المهن الحرة سؤلاً هامًا فيما يخص هذه الوثيقة. السؤال هو: ما هي المهن في وثيقة العمل الحر؟ أو ما التخصصات التي تغطيها وثيقة العمل الحر؟ او ما قائمة مهن العمل الحر؟

والاجابة واحدة: فقد حددت وزارة العمل العديد من التخصصات أو المهن الحرة التي يمكن لأصحابها استخراج وثيقة عمر حر. وهذه المهن هي كالتالي:

محرر فيديو ومتخصصين في المونتاج.

مقدمو الترفيه.

الطباخ.

مترجم منزلي.

كاتب ومحرر محتوى.

مدرس منزلي.

مترجم فوري، مترجم شفهي، سمعي وبصري.

مراجع ومحرر للمحتوى اللغوي.

مستخرج البيانات والمصحح.

مخطط الأعمال.

أخصائي خدمة العملاء وخدمات كبار الشخصيات.

متخصص الحملات التسويقية والترويجية وبحوث التسويق.

خياط ومصمم.

المعلق الرياضي ومنظم البطولة.

أخصائيو التجميل والمكياج.

رسام أوتوكاد ورسام تصميم.

مصمم مواقع.

منظم الحفلة.

مبرمج.

مطورو الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

دهان.

متخصص الديكور.

أخصائي صوت ومؤدٍ صوتي.

الممثل.

المغني.

ال مدير.

طريقة استخراج وثيقة العمل الحر

1- سجل الدخول على منصة العمل الحر من هنــــــا.

2- قم بالضغط على تبويب “سجل معنا” الموجود في الصورة التالية:

3- بعدها يجب إدخال رقم جوالك وإنشاء كلمة مرور، ولابد أن تتذكرها جيدًا لأنك ستسجل الدخول بها إلى منصة العمل الحر فيما بعد. ثم انقر “إنشاء حساب” كما بالصورة التالية:

4- سيرسل الموقع كود تحقق وتأكيد إلى رقم الجوال الذي أدخلته منذ قليل. ومن المستحسن أن يكون رقم الهاتف هو هو الذي استخدمته في التسجيل على موقع أبشر الإلكتروني. بعد استلام كود التحقق في رسالة على جوالك، يجب إدخاله في مكانه المخصص ثم اضغط على “تأكيد”، تماما مثل الصورة الآتيه:

5- الخطوة التالية، سيطلب منك الموقع الآن التأكد من هويتك وبيانات حسابك. من الضروري تسجيل بياناتك الرسمية، والتي تشمل رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري، الصورة التالية توضح ذلك:

6- بعد الانتهاء من الخطوة السابقة والتأكد من صحة البيانات ويجب مراجعتها بدقة. بعدها مطلوب منك تسجيل باقي البيانات، وارفاق المستندات المطلوبة في صورة ملفات PDF . مثل الشهادات التعليمية الخاصة بك وغيرها كما بالصورة التالية:

7- بعد التأكد من كل البيانات ومراجعتها، تسجيل كل البيانات المطلوبة، انقر فوق حفظ، بعدها مباشرة سيظهر اسمك أسفل يمين الصورة. بعدها تنتقل للخطوة التالية إلى صفحة إصدار أول وثيقة لك.

بعض الاسئلة الشائعة حول وثيقة العمل الحر

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان؟

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن مستفيد من اصدار وثيقة العمل الحر يعامل معاملة المخول. أو “الممكنين”، على حد وصفها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم بالفعل إسقاط المستحق من المعاش التقاعدي بعد مضي عام من تاريخ إصداره لوثيقة العمر الحر.

وصرحت أيضًا أنها تتعاون مع وزارة التأمينات الاجتماعية للتحقق من صحة بيانات المسجلين. يأتي هذا الإجراء كجزء من إجراءاتها لمراقبة السعودة الوهمية. وأكدت أنه من بين الإجراءات هذه التحقق من حالات التسجيل المزيفة والوهمية.

ما معنى وثيقة العمل الحر قيد الانتظار؟

بعد اتمام كل خطوات التسجيل كما شرحنا، يجب عليك متابعة الطلب الذي قمت بتقديمه حتى يتم إصدار الوثيقة. وإذا وجدت إشعار وثيقة العمل الحر قيد الانتظار، فذلك معناه أنه يجب عليك الانتظار بضع ساعات أو أيام قليلة حتى يتم الموافقة على طلبك بعد مراجعته من وزارة العمل السعودية.

ما هي مدة صلاحية وثيقة العمل الحر؟

أكدت الوزارة أن الوثيقة صالحة لمدة عام واحد يسري من تاريخ إصدار الوثيقة.

كيف يتم تجديد وثيقة العمل الحر؟

يتم تجديد الوثيقة من خلال بوابة العمل الحر المخصصة لذلك وهي تابعة لوزارة العمل السعودية.

هل يجب على صاحب العمل الحر التقيد بأوقات عمل معينة؟

وأوضحت الوزارة أنه لا يجب على صاحب العمل والمستفيد من إصدار الوثيقة التقيد بأي ساعات عمل محددة، فيمكنه العمل بأي وقت.

ما هي الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة؟

الجهة الوحيدة المنوطة والمختصة بإصدار الوثيقة هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

هل توجد أي رسوم عند إصدار أو تجديد أو إلغاء وثيقة العمل الحر؟

لا توجد أية رسوم في أي من الحالات السابق ذكرها، فالوثيقة واستخراجها وتجديدها وإلغائها مجانا.

هل يمكن استخراج وثيقة العمل الحر لأكثر من مهنة؟

نعم يمكن استخراج هذه الوثيقة لمهن متعددة، وخطوات الاستخراج كما شرحنا عالية.

هل يمكن تغيير المهنة في وثيقة العمل الحر؟

يمكن تغيير المهنة بكل سهولة، وذلك عن طريق تقديم الطلب لمسؤول النظام لإعادة دراسة الطلب من جديد.

كم عدد الوثائق المسموح بإصدارها لكل مواطن؟

مسموح لكل مواطن سعودي تتوافر فيه الشروط اصدار 5 وثائق من الموقع بنفس الطريقة والخطوات المذكورة سابقًا.

ماذا لو لم أجد مهنة معينة داخل وثيقة العمل الحر؟

اذا لم تجد مهنتك في الوثيقة، يمكنك تقديم طلب بذلك، عن طريق الموقع بالضغط على زر “تواصل معنا” وذكر المهنة في خانة الوصف، أو يمكنك التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص: 920002654.

إذا كان لديكم أية أسئلة أو تعليقات، يمكنكم مشاركتنا بها في التعليقات ويسعدنا الإجابة عليها.