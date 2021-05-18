30 % ازدياد توظيف الإناث في قطاع البلديات والأمانات

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وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموظفين الذكور يمثل 97.7% بـ 98974 موظفا، ويمثل إجمالي الموظفات الإناث 2.3% بـ2365 موظفة لعام 2019م.
وتصدرت أمانة منطقة الرياض عدد الموظفات في القطاع البلدي مقارنة بالموظفات في أمانات المناطق الأخرى.
الوظائف المشغولة حسب الجنس وفئة الوظيفة
الاجمالي العام للموظفين والموظفات 101339
الموظفون
ذكر 42688
أنثى 1242
سعودي 43928
غير سعودي 2
مستخدمون
ذكر 886
أنثى 198
سعودي 1083
غير سعودي 0
بند الأجور
ذكر 20003
أنثى 822
سعودي 12728
غير سعودي 8097
بنود التشغيل
ذكر 35397
أنثى 103
سعودي 35397
غير سعودي 103
ديوان عام الوزارة
موظفون
ذكور 1678
إناث 113
مستخدمون
ذكور 75
إناث 2
بند الأجور
ذكور 84
إناث 5
بنود التشغيل
ذكور 0
إناث 0
أمانة العاصمة المقدسة
موظفون
ذكور 2883
إناث 51
مستخدمون
ذكور 45
إناث 0
بند الأجور
ذكور 335
إناث 49
بنود التشغيل
ذكور 345
إناث 0
أمانة المدينة المنورة
موظفون
ذكور 3681
إناث 31
مستخدمون
ذكور 80
إناث 12
بند الأجور
ذكور 924
إناث 37
بنود التشغيل
ذكور 2543
إناث 0
أمانة منطقة الرياض
موظفون
ذكور 7883
إناث 578
مستخدمون
ذكور 137
إناث 62
بند الأجور
ذكور 4549
إناث 157
بنود التشغيل
ذكور 6419
إناث 0
أمانة محافظة جدة
موظفون
ذكور 4135
إناث 166
مستخدمون
ذكور 87
إناث 6
بند الأجور
ذكور 885
إناث 70
بنود التشغيل
ذكور 1801
إناث 0
أمانة المنطقة الشرقية
موظفون
ذكور 2745
إناث 19
مستخدمون
ذكور 79
إناث 33
بند الأجور
ذكور 904
إناث 67
بنود التشغيل
ذكور 1005
إناث 102
أمانة منطقة عسير
موظفون
ذكور 3069
إناث 41
مستخدمون
ذكور 42
إناث 9
بند الأجور
ذكور 2308
إناث 148
بنود التشغيل
ذكور 6332
إناث 0
أمانة منطقة القصيم
موظفون
ذكور 3301
إناث 43
مستخدمون
ذكور 49
إناث 20
بند الأجور
ذكور 2817
إناث 56
بنود التشغيل
ذكور 5268
إناث 0
أمانة منطقة جازان
موظفون
ذكور 2663
إناث 30
مستخدمون
ذكور 49
إناث 8
بند الأجور
ذكور 1479
إناث 38
بنود التشغيل
ذكور 1095
إناث 0
أمانة منطقة الجوف
موظفون
ذكور 1175
إناث 37
مستخدمون
ذكور 26
إناث 12
بند الأجور
ذكور 571
إناث 20
بنود التشغيل
ذكور 1183
إناث 0
أمانة منطقة تبوك
موظفون
ذكور 1485
إناث 52
مستخدمون
ذكور 49
إناث 7
بند الأجور
ذكور 635
إناث 96
بنود التشغيل
ذكور 2504
إناث 0
أمانة منطقة حائل
موظفون
ذكور 2335
إناث 13
مستخدمون
ذكور 34
إناث 4
بند الأجور
ذكور 1322
إناث 26
بنود التشغيل
ذكور 1667
إناث 0
أمانة منطقة الحدود الشمالية
موظفون
ذكور 890
إناث 23
مستخدمون
ذكور 15
إناث 3
بند الأجور
ذكور 356
إناث 19
بنود التشغيل
ذكور 1259
إناث 0
أمانة منطقة الباحة
موظفون
ذكور 877
إناث 1
مستخدمون
ذكور 19
إناث 0
بند الأجور
ذكور 851
إناث 5
بنود التشغيل
ذكور 826
إناث 0
أمانة منطقة نجران
موظفون
ذكور 886
إناث 2
مستخدمون
ذكور 15
إناث 1
بند الأجور
ذكور 765
إناث 12
بنود التشغيل
ذكور 1004
إناث 0
أمانة منطقة الطائف
موظفون
ذكور 1715
إناث 12
مستخدمون
ذكور 52
إناث 9
بند الأجور
ذكور 721
إناث 10
بنود التشغيل
ذكور 1398
إناث 0
أمانة منطقة الأحساء
موظفون
ذكور 1028
إناث 27
مستخدمون
ذكور 21
إناث 0
بند الأجور
ذكور 129
إناث 5
بنود التشغيل
ذكور 183
إناث 0
أمانة منطقة حفر الباطن
موظفون
ذكور 349
إناث 3
مستخدمون
ذكور 12
إناث 5
بند الأجور
ذكور 368
إناث 2
بنود التشغيل
ذكور 455
إناث 0
المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.