30 % ازدياد توظيف الإناث في قطاع البلديات والأمانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يفوق إجمالي الموظفين الذكور في القطاع البلدي تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بكثير إجمالي الموظفات نظرا لطبيعة العمل في القطاع، إلا أن إجمالي الموظفات ازداد بنسبة 30% في عام 2019م، مقارنة بعام 2018م، بحسب تقرير صادر عن الوزارة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموظفين الذكور يمثل 97.7% بـ 98974 موظفا، ويمثل إجمالي الموظفات الإناث 2.3% بـ2365 موظفة لعام 2019م. وتصدرت أمانة منطقة الرياض عدد الموظفات في القطاع البلدي مقارنة بالموظفات في أمانات المناطق الأخرى. الوظائف المشغولة حسب الجنس وفئة الوظيفة الاجمالي العام للموظفين والموظفات 101‪339 الموظفون ذكر 426‪88 أنثى 124‪2 سعودي 439‪28 غير سعودي 2 مستخدمون ذكر 886‪ أنثى 198‪ سعودي 108‪3 غير سعودي 0 بند الأجور ذكر 200‪03 أنثى 822‪ سعودي 127‪28 غير سعودي 809‪7 بنود التشغيل ذكر 353‪97 أنثى 103‪ سعودي 353‪97 غير سعودي 103‪ ديوان عام الوزارة موظفون ذكور 167‪8 إناث 113‪ مستخدمون ذكور 75 إناث 2 بند الأجور ذكور 84 إناث 5 بنود التشغيل ذكور 0 إناث 0 أمانة العاصمة المقدسة موظفون ذكور 288‪3 إناث 51 مستخدمون ذكور 45 إناث 0 بند الأجور ذكور 335‪ إناث 49 بنود التشغيل ذكور 345‪ إناث 0 أمانة المدينة المنورة موظفون ذكور 368‪1 إناث 31 مستخدمون ذكور 80 إناث 12 بند الأجور ذكور 924‪ إناث 37 بنود التشغيل ذكور 254‪3 إناث 0 أمانة منطقة الرياض موظفون ذكور 788‪3 إناث 578‪ مستخدمون ذكور 137‪ إناث 62 بند الأجور ذكور 454‪9 إناث 157‪ بنود التشغيل ذكور 641‪9 إناث 0 أمانة محافظة جدة موظفون ذكور 413‪5 إناث 166‪ مستخدمون ذكور 87 إناث 6 بند الأجور ذكور 885‪ إناث 70 بنود التشغيل ذكور 180‪1 إناث 0 أمانة المنطقة الشرقية موظفون ذكور 274‪5 إناث 19 مستخدمون ذكور 79 إناث 33 بند الأجور ذكور 904‪ إناث 67 بنود التشغيل ذكور 100‪5 إناث 102‪ أمانة منطقة عسير موظفون ذكور 306‪9 إناث 41 مستخدمون ذكور 42 إناث 9 بند الأجور ذكور 230‪8 إناث 148‪ بنود التشغيل ذكور 633‪2 إناث 0 أمانة منطقة القصيم موظفون ذكور 330‪1 إناث 43 مستخدمون ذكور 49 إناث 20 بند الأجور ذكور 281‪7 إناث 56 بنود التشغيل ذكور 526‪8 إناث 0 أمانة منطقة جازان موظفون ذكور 266‪3 إناث 30 مستخدمون ذكور 49 إناث 8 بند الأجور ذكور 147‪9 إناث 38 بنود التشغيل ذكور 109‪5 إناث 0 أمانة منطقة الجوف موظفون ذكور 117‪5 إناث 37 مستخدمون ذكور 26 إناث 12 بند الأجور ذكور 571‪ إناث 20 بنود التشغيل ذكور 118‪3 إناث 0 أمانة منطقة تبوك موظفون ذكور 148‪5 إناث 52 مستخدمون ذكور 49 إناث 7 بند الأجور ذكور 635‪ إناث 96 بنود التشغيل ذكور 250‪4 إناث 0 أمانة منطقة حائل موظفون ذكور 233‪5 إناث 13 مستخدمون ذكور 34 إناث 4 بند الأجور ذكور 132‪2 إناث 26 بنود التشغيل ذكور 166‪7 إناث 0 أمانة منطقة الحدود الشمالية موظفون ذكور 890‪ إناث 23 مستخدمون ذكور 15 إناث 3 بند الأجور ذكور 356‪ إناث 19 بنود التشغيل ذكور 125‪9 إناث 0 أمانة منطقة الباحة موظفون ذكور 877‪ إناث 1 مستخدمون ذكور 19 إناث 0 بند الأجور ذكور 851‪ إناث 5 بنود التشغيل ذكور 826‪ إناث 0 أمانة منطقة نجران موظفون ذكور 886‪ إناث 2 مستخدمون ذكور 15 إناث 1 بند الأجور ذكور 765‪ إناث 12 بنود التشغيل ذكور 100‪4 إناث 0 أمانة منطقة الطائف موظفون ذكور 171‪5 إناث 12 مستخدمون ذكور 52 إناث 9 بند الأجور ذكور 721‪ إناث 10 بنود التشغيل ذكور 139‪8 إناث 0 أمانة منطقة الأحساء موظفون ذكور 102‪8 إناث 27 مستخدمون ذكور 21 إناث 0 بند الأجور ذكور 129‪ إناث 5 بنود التشغيل ذكور 183‪ إناث 0 أمانة منطقة حفر الباطن موظفون ذكور 349‪ إناث 3 مستخدمون ذكور 12 إناث 5 بند الأجور ذكور 368‪ إناث 2 بنود التشغيل ذكور 455‪ إناث 0 المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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