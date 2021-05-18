الإيسيسكو تفتح باب الترشح لجائزتها «بيان» للإبداع التعبيري باللغة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن فتح باب الترشح لجائزتها (بيان) للإبداع التعبيري باللغة العربية في دورتها الثانية لعام 2021 للمرشحين من الدول غير الناطقة بالعربية، وذلك ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها.

وأوضحت المنظمة أن آخر وقت لإرسال الترشيحات إلى بريدها الالكتروني يوم 30 يوليو 2021؛ حيث تتمثل المسابقة في إلقاء تعبيري ينجزه المرشحون عبر مقطع مرئي إبداعي مستندا إلى نص محرر باللغة العربية الفصيحة، على أن تتناول الموضوعات (التعلم بعد الجائحة، والوقاية خير من العلاج، والتنوع الثقافي، والتكنولوجيا والمستقبل).

يذكر أن المنظمة تمنح هذه الجائزة لثلاثة فائزين من ضمنهم فئة الأطفال بقيمة ألف دولار أمريكي، والفتيان والفتيات وقيمة الجائزة ألف وخمسمائة دولار، ثم الفائزين من فئة الشباب ويحصلون على ألفي دولار.

من جهة ثانية ستقوم المنظمة بإعداد دراسة شاملة عن مستقبل المتاحف والعمل المتحفي، وسيناريوهات التعامل معها حال استمرار الجائحة، في ظل ما فرضته من مهن جديدة، ومدى استيعاب وحاجة المتاحف لهذه المهن، وخاصة الرقمية منها، ودور التكنولوجيا الحديثة في إدارة المتاحف والحفاظ على التراث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف إلى أن المنظمة أطلقت عدة مبادرات، من ضمنها برنامجها لدعم المتاحف المتضررة جراء الجائحة بقيمة مليون دولار، حيث تقدم للحصول على هذا الدعم ما يربو على 20 متحفا من الدول الأعضاء.

وخصصت دعما ماليا للمتاحف والمواقع التراثية التي تضررت جراء انفجار بيروت وفيضانات السودان العام الماضي، مبرزة أنها تشارك حاليا في إنشاء متحف التراث المغربي غير المادي في مدينة مراكش المغربية.

أهداف الجائزة:

