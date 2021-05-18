شكرا لقرائتكم خبر حقائب تجسد وتحفظ الماضي بأنامل سعودية ناعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
للحكاية بقية
فريق (اتحاد الثقافات) لم يقتبس من الماضي؛ لأنه قرر أن يفعل أكثر من ذلك، أن يوظفه وينعشه، ويصنع خط إنتاج لأسلوب يرتكز على التعبير عن التاريخ بطريقة ذكية وساحرة، ووجد الطريقة التي يمكنه من خلالها تضمين التراث والموروث في منتج ملموس يتماهى مع الحاضر، استحداث للذاكرة بأنه ما زال للحكاية بقية عبر تجربة ملهمة يكمن تفردها في الرؤية التي يحملها الفريق تجاه الموروث الوطني العريق، بحيث نجح في تقديم حقائب قماشية تضم تفاصيلها جماليات التراث الأصيل، في إطار يجسد الأناقة المتجددة والمواكبة للموضة، ومن خلال أقمشة تراثية قديمة أعيد تدويرها، لتدعم قيمهم النبيلة المتمثلة في التمازج بين الحفاظ على الموروث والحفاظ على البيئة.
قصة ملونة
الشغف والرسالة المشتركة حفزت كلا من (روعة بخش، سارة بن لادن، إيلاف طرابلسي، كريمة تاني، بيان سيف، لميس سيف)، على أن يضعن أيديهن مع بعض لبناء حلم واحد وحياكة قصة ملونة بأفكار وعبق قاوم الذبول تسخيرا للتقنية والتكنولوجيا الحديثة في العناية بالتراث والاستثمار فيه، وإضفاء بريق وإزالة غبار الانغماس في اللحظة وتجاهل الماضي؛ لتكون هذه الحقائب دلالة على مفهوم ذي قيمة بيئية وتراثية ترتكز على (الاستدامة وإعادة التدوير)، من خلال أقمشة قديمة يعاد تصنيعها لتخرج من جديد بروح عصرية توثق أصالة التراث.
خطط وأفكار فريق(اتحاد الثقافات):
- ثقافة المملكة بكل ما تحويه من عراقة تنتظر أن تروى للعالم.
- الاتجاه نحو مواد مستدامة ومعاد تدويرها لصناعة حقيبة صديقة للبيئة.
- الحقيبة تذكر بالقصة الكامنة وراء إنتاجها بروح ولمسة سعودية.
- عقد الاجتماعات للخروج بأفكار تحقق الفوز في برنامج (حاضنة الأزياء).
- الانتقال لمرحلة إنشاء التصاميم المختلفة وتجربة تنفيذها وتصحيحها.
- البحث عن أفكار ملهمة للعرض التقديمي للبرنامج.
- التصميم النهائي للفكرة، وصناعة العلامة التجارية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر حقائب تجسد وتحفظ الماضي بأنامل سعودية ناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.