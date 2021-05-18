شكرا لمتابعة خبر عن الإرياني: المملكة منارة الإسلام وقلعة يحتمي فيها كل العرب لمواجهة الأخطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بمكانة المملكة، وأهميتها بالنسبة للعرب، مؤكدًا أن المملكة منارة الإسلام والسلام.

وأضاف أن المملكة بمثابة القلعة التي يحتمي فيها كل العرب والمسلمين لمواجهة الأخطار، التي تتهددهم وفي مقدمتها المد الفارسي.

وأكد أن المملكة هي الدولة التي استطاعت حجز مقعدها بين الكبار والمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق ومزدهر