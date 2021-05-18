شكرا لمتابعة خبر عن "الفوزان" يوضح ما يجب فعله مع من يسب الحكام والعلماء في المجالس (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ما يجب على المرء فعله إذا وجد من يسب الحكام والعلماء في المجالس.

وذكر أنه إذا كان هناك من يكثر من سب الحكام والعلماء في المجالس، فيجب على المسلم في هذه الحالة أن ينكر عليه.

وأضاف أنه في حال لم يمتثل المرء بالتوقف عن سب الحكام والعلماء فيجب أن يتم الإبلاغ عنه لدى السلطة؛ لأن في هذه الحالة يكون من الخوارج.