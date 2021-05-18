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شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة في حب الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أطلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة جديدة في حب الوطن يتحدث فيها عن التاريخ العريق للمملكة وتعامل المملكة مع الحاقدين.
ونشر " الأمير عبدالرحمن " كلمات القصيدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وجاء في مطلع القصيدة: "سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ بفضلِ الله واللهُ المُعِزُّ.. فلا تَعْبَأْ بغِلّ ٍفي صدور".
وجاء بـ القصيدة:
عثَتْ فيها شياطينٌ تَؤزُّ
وعامِل كُلّ شتّامٍ بذيءٍ
كَأَنّ نعِيقَهُ هَمسٌ وَرِكْزُ
فإن تُهزَمْ بِشَتمٍ أو بِقَذْعٍ
فهذا والّذي أعلاكَ فَوْزُ
فما يُعليكَ مدحٌ مُستَحَقٌّ
ولن يؤذيكَ إجْحافٌ ونَبْزُ