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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة في حب الوطن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أطلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة جديدة في حب الوطن يتحدث فيها عن التاريخ العريق للمملكة وتعامل المملكة مع الحاقدين.

ونشر " الأمير عبدالرحمن " كلمات القصيدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وجاء في مطلع القصيدة: "سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ بفضلِ الله واللهُ المُعِزُّ.. فلا تَعْبَأْ بغِلّ ٍفي صدور".

وجاء بـ القصيدة:

عثَتْ فيها شياطينٌ تَؤزُّ

وعامِل كُلّ شتّامٍ بذيءٍ

كَأَنّ نعِيقَهُ هَمسٌ وَرِكْزُ

فإن تُهزَمْ بِشَتمٍ أو بِقَذْعٍ

فهذا والّذي أعلاكَ فَوْزُ

فما يُعليكَ مدحٌ مُستَحَقٌّ

ولن يؤذيكَ إجْحافٌ ونَبْزُ

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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