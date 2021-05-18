شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة في حب الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أطلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة جديدة في حب الوطن يتحدث فيها عن التاريخ العريق للمملكة وتعامل المملكة مع الحاقدين.

ونشر " الأمير عبدالرحمن " كلمات القصيدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وجاء في مطلع القصيدة: "سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ بفضلِ الله واللهُ المُعِزُّ.. فلا تَعْبَأْ بغِلّ ٍفي صدور".

وجاء بـ القصيدة:

عثَتْ فيها شياطينٌ تَؤزُّ

وعامِل كُلّ شتّامٍ بذيءٍ

كَأَنّ نعِيقَهُ هَمسٌ وَرِكْزُ

فإن تُهزَمْ بِشَتمٍ أو بِقَذْعٍ

فهذا والّذي أعلاكَ فَوْزُ

فما يُعليكَ مدحٌ مُستَحَقٌّ

ولن يؤذيكَ إجْحافٌ ونَبْزُ