شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الأربعاء" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من بعض المناطق المملكة.

وأوضح المركز المناطق المتأثرة بهذه الأجواء، وهي نجران، وجازان، وعسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 43 درجة مئوية في الدمام والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجةمئوية في السودة.