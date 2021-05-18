شكرا لمتابعة خبر عن هل المتعافي من "كورونا" يُصاب بالفيروس المتحور؟ ونزار باهبري يجيب "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري إن الأشخاص المتعافون من كورونا من الممكن أن يصابوا بالفيروس المتحور بعد 6 أشهر.

وأضاف نزار باهبري خلال لقائه ببرنامج "استديو SBc":"هناك بعض الأشخاص فقدوا الأجسام المضادة وأصيبوا بعد 3 أشهر مرة ثانية".

وتابع:"أغلب الأشخاص لا يصابوا إلى مدى 6 أشهر ومن الممكن تكرار الإصابة بالفيروس المستجد".