«أبشر»: خطوة واحدة للتعامل مع رفض طلب تعديل المؤهل الدراسي

أوضحت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، الإجراء المطلوب من المستفيد في حالة رفض طلبه بتعديل المؤهل الدراسي.



وقالت المنصة، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه تزويد منصة أبشر، ببياناته التي تشمل «الاسم الثلاثي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف»؛ للتواصل معه وذلك من خلال رسالة خاصة يرسلها إلى المنصة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لمنصة أبشر، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: أرغب في تعديل المؤهل الدراسي بينما الموقع يرفض ذلك.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.



اقرأ أيضًا:

شراء سيارة باسم الوالدة.. المرور يحدد آلية التسجيل الصحيحة