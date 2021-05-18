هيئة «حقوق الإنسان»: 9 مزايا للمتبرعين بالأعضاء في السعودية

عددت هيئة حقوق الإنسان، المزايا التي تمنح للمتبرعين بأعضائهم في المملكة، كما حددت طريقة التسجيل للتبرع بالأعضاء في المركز السعودي لزراعة الأعضاء بعد الوفاة.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها «تولي السعودية عناية فائقة بمرضى الفشل العضوي وزارعي الأعضاء لتؤمن حقوقهم وتساعدهم على التخفيف من معاناتهم وآلامهم مع مرض الفشل العضوي».

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء في المملكة العربية السعودية أجملتها فيما يلي:

- يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة للمتبرعين بالأعضاء الرئيسة وهي (القلب، الكبد، الكليتان، النخاع العظامي).

- يمنح الموظف المصاب بالفشل الكلوي إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم إجراء الغسيل له بالتقنية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

- يمنح مريض الفشل الكلوي الذي يعمل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الذي يجرى له فيه الغسيل الكلوي للتنقية الدموية وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه، أسوة بأمثاله من العاملين في الدولة ويتحمل صندوق الموارد البشرية أجر ذلك اليوم.

- يمنح المريض الذين زرعت لهم أعضاء (كلية، كبد، قلب) تخفيضًا على تذاكر طيران الخطوط الجوية السعودية بمقدار (25%) على القطاعات الداخلية بواقع ثلاث تذاكر سنوية لمدة عامين قابلين للتجديد لعام ثالث واحد فقط، كما يمنح المتبرع بكليته أو جزء من كبده تخفيضًا على شبكة الخطوط الداخلية بمعدل رحلتين سنويًا فقط والخطوط الدولية (رحلة واحدة سنويًا) بالدرجة السياحية.

- يعتبر العسكري المصاب بالفشل الكلوي غير لائق طبيًا للخدمة العسكرية ويعامل بموجب المادة رقم 15 من نظام التقاعد العسكري ويصرف له 70 % من آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد أو على أساس المستحق من مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكثر وشريطة ألا توصي اللجنة الطبية العسكرية العليا بذلك لمن هم في مراحل متقدمة من الفشل الكلوي وبعد استنفاد المريض ما مقداره 90 يومًا إجازة غسيل كلى، كما يستمر المتبرعون بالكلى في عملهم واعتبارهم لائقين للخدمة العسكرية وفي حالة تدهور حالتهم يحالون إلى التقاعد ويصرف لهم أيضًا 70% من آخر راتب يتقاضونه.

- يمنح مريض الفشل الكلوي 240 كيلو غرام كغفش مجانًا (أدوية ومحاليل) وذلك على الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط السعودية التي تبدأ من المملكة فقط.

- إصدار بطاقات تخفيض على تذاكر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية بمقدار 50% لكل متبرع ومتبرعة بالكلى أو جزء من الكبد للأقارب المرضى.

- صرف إعانة مادية سنوية لمرضى الفشل الكلوي الفقراء وخاصة المحتاجين منهم مبلغ وقدره 10000 آلاف ريال.

- يحصل مريض الفشل الكلوي على بطاقة تخفيض على كافة وسائل النقل الحكومية مع مرافق بمقدار 50%.

وبينت هيئة حقوق الإنسان، آلية وطريقة التسجيل كمتبرع بالأعضاء بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء بعد الوفاة وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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