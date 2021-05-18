«طقس الأربعاء».. 4 مناطق تتأثر برياح سطحية وسحب رعدية ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، سماءً غائمة جزئيًا وسحبًا رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان وعسير والباحة، مع نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: