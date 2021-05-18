النائب العام ينوه بـ«الإجراءات الاحترازية» في ببيئة العمل: تضمن السلامة

أكَّد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية في بيئة العمل، لضمان سلامة الجميع، وعودة الحياة الطبيعية.

جاء ذلك خلال تهنئة النائب العام، إلى منسوبي النيابة العامة في المقر الرئيس بالرياض وفروعها في مختلف مناطق المملكة بعيد الفطر المبارك، وقدم خلال حفل المعايدة الافتراضي الذي أقامته النيابة لمنسوبيها اليوم، بمشاركة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوكلاء المساعدين ورؤساء الفروع والدوائر والأقسام والموظفين, شكره لمنسوبي النيابة على ما يقومون به من جهود حثيثة لتحقيق وإرساء العدالة الناجزة ورد الحقوق لأهلها، حاثًا على بذل المزيد من الجهد.

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