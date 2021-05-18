فيديو يوثق إحباط تهريب 2,7 مليون قرص إمفيتامين مخدر.. وضبط المتهمين

وثَّقت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب كمية الإمفيتامين المخفية داخل سقف مقطورة شاحنة بميناء جدة الإسلامي، والتي بلغت (2,700,000) قرص.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في إطار الحرب على المخدرات، وبالمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاط شبكات تهريب المخدرات، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحباط تهريب الكمية المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على المتورطين فيها وهم 3 متهمين (مقيمين من الجنسيتين السودانية والسورية ونازح).

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