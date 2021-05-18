قضاء أيام الصيام للحامل والمرضع.. الشيخ «السليمان» يوضح الحكم

قال الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، إنَّ الصحيح في حكم المرأة الحامل والمرضع (التي أفطرت في رمضان) هو حكم المريض أو المسافر؛ فإنَّ عليها أن تقضي هذه الأيام.

وتابع: إنَّ من أوجب على المرأة فقط، في تلك الحالة الفدية فقط، فيحتاج إلى دليل، مشيرًا إلى حديث ورد عن النبي – عليه الصلاة والسلام - والذي قال فيه: «إنَّ الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام».

وتابع الشيخ السليمان: هذا الحديث فيه دلالة على موقف المسافر والمرأة الحامل والمرضع، وبما أنَّ الواجب على المسافر قضاء الأيام التي أفطرها؛ يكون قياسًا على ذلك أن تقضي المرأة الحامل والمرضع هذه الأيام إذا استطاعت.

وواصل، إنَّه لا يجب إسقاط الصيام عن المرأة الحامل والمرضع، بسبب استمرار الحمل والإرضاع وقتًا طويلًا، وذلك لوجود دليل فيما يتعلق بالقضاء (قضاء الأيام التي أفطرتها).

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