المخالفة الجديدة.. «المرور» يوضح آلية الاعتراض خلال فترة المعالجة

أكد المرور السعودي إمكانية الاعتراض على المخالفة الجديدة، في الفترة المقررة لمعالجة مخالفة قديمة.

جاء ذلك ردا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: لدي اعتراض (على مخالفة قديمة)، ولا زال تحت المعالجة منذ ثلاثة أشهر، وأريد الاعتراض على مخالفة ثانية بينما قوبل طلبي بالرفض وذلك حتى تتم معالجة الاعتراض السابق، فما الحل؟.

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه يمكن مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

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