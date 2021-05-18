التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية يستمر 6 أيام

بدأ التسجيل، اليوم، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ65 في كلية الملك فهد الأمنية، للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية. وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للتسجيل.

وأوضحت الكلية أن التسجيل سيبدأ من الثلاثاء 1442/10/6، الموافق 18 مايو 2021، ويستمر حتى الأحد 1442/10/11، الموافق 23 مايو 2021.

خطوات التسجيل

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية أن يسجلوا إلكترونيا عبر الخطوات الموضحة في النقاط الآتية:

- تسجيل الدخول إلى موقع منصة «أبشر» الخاص بالوظائف.

- تسجيل الدخول على الموقع عن طريق الحساب الخاص بك في «أبشر».

- في الصفحة التالية يظهر الاختيار الخاص بالتسجيل في الكلية.

- يتم إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية وجميع البيانات المطلوبة، ويجب أن تتم كتابتها بشكل صحيح.

شروط الالتحاق بالكلية

- يجب أن يكون الطالب المتقدم من خريجي الثانوية العامة.

- ألا يقل المعدل التراكمي الخاص بالطالب عن 80%.

- أن يكون الطالب المتقدم من المواطنين السعوديين.

- أن يجتاز الطالب اختبار القدرات العامة بمعدل 70% على الأقل.

- أن يجتاز الطالب جميع الفحوص الطبية والمقابلة الشخصية بنجاح.