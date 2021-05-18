التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية يستمر 6 أيام

وأوضحت الكلية أن التسجيل سيبدأ من الثلاثاء 1442/10/6، الموافق 18 مايو 2021، ويستمر حتى الأحد 1442/10/11، الموافق 23 مايو 2021.
خطوات التسجيل
ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية أن يسجلوا إلكترونيا عبر الخطوات الموضحة في النقاط الآتية:
- تسجيل الدخول إلى موقع منصة «أبشر» الخاص بالوظائف.
- تسجيل الدخول على الموقع عن طريق الحساب الخاص بك في «أبشر».
- في الصفحة التالية يظهر الاختيار الخاص بالتسجيل في الكلية.
- يتم إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية وجميع البيانات المطلوبة، ويجب أن تتم كتابتها بشكل صحيح.
شروط الالتحاق بالكلية
- يجب أن يكون الطالب المتقدم من خريجي الثانوية العامة.
- ألا يقل المعدل التراكمي الخاص بالطالب عن 80%.
- أن يكون الطالب المتقدم من المواطنين السعوديين.
- أن يجتاز الطالب اختبار القدرات العامة بمعدل 70% على الأقل.
- أن يجتاز الطالب جميع الفحوص الطبية والمقابلة الشخصية بنجاح.
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