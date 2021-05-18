شكرا لقرائتكم خبر عن كاوست توقع على بيان عالمي بشأن خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أخيراً لمجموعة ضمت عمداء ورؤساء وقيادات من ٥٧ جامعة عالمية، على رأسها جامعة هارفارد، وييل، وجامعة كوليدج لندن، وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، ونورث وسترن، وجامعة تورنتو، وغيرها، في حدث توقيع افتراضي تاريخي يهدف لإصدار بيان مشترك يدعو إلى تسريع العمل من أجل عالم أكثر استدامة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها جامعات رائدة عبر القارات الست بيانًا مشتركًا حول خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام ٢٠١٥ كمخطط مشترك للسلام والازدهار العالميين.

جدير بالذكر أن اصدار هذا البيان يأتي في وقت يواجه فيه العالم حاجة ملحة لتكثيف الجهود لتحقيق خطة عام ٢٠٣٠ التي أعاقها تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بالإضافة إلى العديد من التحديات العالمية الأخرى مثل تغيّر المناخ.

يقول البروفيسور توني تشان: " تستثمر كاوست بشكل كبير في العلوم والتقنيات التي تدعم الإنجاز العالمي لخطط التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وتلتزم الجامعة باعتبارها مؤسسة بحثية رائدة في تحقيق هذه الخطط عبر التركيز على محاورها البحثية الاستراتيجية: الغذاء والمياه والطاقة والبيئة، ومدعومة بمبادراتها الجديدة في مجال الصحة الذكية والذكاء الصناعي، وذلك خدمة للبشرية وحفاظاً على مصادر كوكبنا الثمين".

جدير بالذكر، أن الجامعات منذ القدم، اشتهرت بدورها المميز في نشر المعارف والعلوم وتوحيد كلمة صناع القرار وأصحاب المصلحة وتمكين التحول النافع، ومن المتوقع أن تلعب دورًا أكثر أهمية في تحقيق مستقبل مستدام لسكان الأرض.

تم الإعلان عن البيان في منتدى افتراضي عقدته جامعة تشجيانغ الصينية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢١، وضم مجموعة متنوعة من المتحدثين بما في ذلك نيخيل سيث ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، وستيفانيا جيانيني ، مساعدة المدير العام للتعليم في منظمة اليونسكو ، ونخبة من قيادات ١٤ جامعة عالمية، وركز المنتدى على دور الجامعات في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، وساهم بتشكيل حوارات رئيسية ومؤثرة مع العديد من صناع القرار والسياسات في العالم.