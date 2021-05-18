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جوازات مطار أبها تنهي إجراءات المسافرين مع إقلاع أول رحلة دولية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

جوازات مطار أبها تنهي إجراءات المسافرين مع إقلاع أول رحلة دولية

بعد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أوضح مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد عبدالهادي العجمي عن جاهزية جوازات مطار أبها واستعدادها لاستقبال المسافرين ممن تنطبق شروط السفر بحقهم بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم أمس الاثنين 5 شوال.

إنهاء إجراءات المسافرين في مطار أبها:

كما بين أن صالات المغادرة والقدوم الدولية تم دعمها بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات المسافرين بكل يسر وسهولة ودون تأخير وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة حيث تم وضع العلامات الإرشادية اللازمة وتوضيح مسار كاونترات السفر تضمن التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة .

ولفت إلى أن ذلك بمتابعة مباشرة ومستمرة من معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى.

أول رحلة لجمهورية مصر :

الجدير بالذكر أن أول رحلة دولية غادرت من مطار أبها كانت صباح هذا اليوم الثلاثاء متجهة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

جوازات مطار أبها جاهزية كامله لخدمة المسافرين جوازات مطار أبها تنهي إجراءات المسافرين مع إقلاع أول رحلة دولية - متابعات الخليج 365 جوازات مطار أبها تنهي إجراءات المسافرين مع إقلاع أول رحلة دولية - متابعات الخليج 365 جوازات مطار أبها تنهي إجراءات المسافرين مع إقلاع أول رحلة دولية - متابعات الخليج 365 جوازات مطار أبها تنهي إجراءات المسافرين مع إقلاع أول رحلة دولية - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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