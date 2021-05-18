شروط التقديم على معونة البحث عن عمل ورابط التسجيل

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بالمواطنين حال فقدان عملهم أو حال البحث على عمل من أجل حماية الشباب والحفاظ على أسرتهم من التعرض للترشد أو المعاناة، وتعمل المملكة على صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهرًا بشروط محددة.

التقديم على إعانة البحث عن العمل

وأتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية التقديم على إعانة البحث عن عمل عبر العديد من الطرق منها الدخول على منصة طاقات الإلكترونيّة، أو من خلال الدخول على منصة تنمية الموارد البشرية والاجتماعيّة أو على الطرق الأخرى بشرطين

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أولًا يجب أن يكون الأمر قبل مرور 24 شهرًا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب، أو بعد مرور 24 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية.

طريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية طريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل من خلال برنامج حافز عبر منصة طاقات الإلكترونيّة

1 يجب الدخول إلى منصة طاقات الإلكترونيّة

2 يجب النقر على تبويب الباحث عن العمل

3 يجب إدخال البيانات المطلوبة لإتمام تقديم طلب المعونة بنجاح، وتتلخص البيانات على النحو التالي

*يجب إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية، واسم المستخدم

* يجب إدخال رقم الهاتف وإدخال كلمة السر و البريد الإلكتروني

* يجب تأكيد البريد الإلكتروني، والبيانات المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات والنقر على كلمة التسجيل

وبهذه الشروط يمكن التقديم على إعانة العمل بكل سهولة، وبعد تسليم الطلب ويعمل الصندوق على دراسة الطلب في مدة لا تتجاوز الشهرين حتى يتم الرد سواء بالموافقة والرفض.

شروط التقديم على معونة البحث عن عمل

وحددت الجهات المعنية شروط التقديم على معونة البحث عن عمل من خلال الخطوات التالية

1 أن يكون الفرد سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم مقيم داخل الأراضي السعودية

2 أن يكون الفرد قادرًا على العمل وجادًا فى البحث عنه

3 من الضروري ألًا يقل عمر الفرد عن 20 عامًا وألًا يزيد عن 40

4 من الضروري ألًا يكون الفرد موظفًا في القطاع العام أو الخاص

5 ألًا يصرف له معاش تقاعدي أو مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل

6 من الضروري ألًا يصرف له معاش من الضمان

7 ألًا يكون المتقدم طالب في المراحل الدراسية أو التدريب

8 ألًا يكون للفرد أى نشاط تجاري وألّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة على الحد المانع للحصول على الإعانة وفق ما تحدده اللائحة.

9 ألًا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث

10 من الضروري الحضور في الوقت المحدد له من قبل الصندوق