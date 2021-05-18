موعد إعادة فتح قاعات الأفراح في السعودية

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي إلي جائحة فيروس كورونا المستجد التي حصدت ملايين الأرواح حول العالم علي مدي العامين الماضيين، ومن ضمن الإجراءات التي أتخذتها المملكة العربية السعودية غلق قاعات الأفراح بشكل مؤقت لمنع نقل العدوي بين الأفراد ومنع التزاحم والتكدس فيها ضمن التدابير المتخذة للسيطرة علي الجائحة وللحفاظ علي الصحة والسلامة العامة لجميع الأفراد في المملكة سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين بداخل المملكة.

وفي السطور التالية نتعرف علي الإجراءات التي أتخذتها السلطات في المملكة العربية السعودية للتصدي لجائحة كورونا، وموعد فتح قاعات الأفراح في المملكة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة مثل السماح بالسفر خارج المملكة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

الإجراءات الاحترازية في السعودية

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أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عن عدد قرارات وإجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مناطق والمدن السعودية، وذلك بعدما رصد السلطات زيادة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين.

ولجأت السلطات السعودية لتطبيق عدد من الإجراءات محاولة منها للتصدي في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وجاءت الإجراءات المطبقة علي النحو التالي:

منع التجمعات وإلغاء حفلات الزفاف والاجتماعات وكذلك المناسبات المختلفة ووقف أنشطة قاعات الأفراح.

غلق دور السينما وإيقاف المراكز الترفيهية الداخلية وغلق المراكز والصالات الرياضية.

إغلاق أماكن الألعاب الداخلية المستقلة، وعدم السماح بوجود تجمعات بأكثر من 20 شخصا.

تعليق الرحلات الجوية في مختلف مطارات السعودية قبل أن تسمح بعودتها بدءا من يوم 17 من مايو الجاري.

تعليق تقديم الخدمات في المطاعم في المدن والمحافظات المختلفة ويقتصر العمل علي الطلبات الخارجية فقط.

عدم السماح بتقديم طلبات في صالات المطاعم أو في المقاهي في مختلف المناطق.

موعد فتح قاعات الأفراح في السعودية

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن إيقاف المناسبات والأفراح والحفلات مستمر بالإضافة إلي استمرار إغلاق قاعات الأفراح في المملكة وشمل قرار الإغلاق الأماكن والأحداث التالية:

قاعات الاجتماعات.

حفلات الزواج.

الاجتماعات الخاصة بالشركات.

ويسري قرار الغلق علي جميع القاعات الموجودة في قاعات الحفلات وصالات الأفراح سواء كانت المستقلة أو القاعات التابعة للفنادق في مختلف مدن والمحافظات في المملكة، بالإضافة إلي الاستراحات والمخيمات التي تستخدم للغرض ذاته، ولم تحدد السلطات موعد جديد لفتح هذه القاعات في مختلف المناطق والمدن السعودية بشكل كامل، وذلك في انتظار التقارير والتقييمات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية الخاصة برصد ومتابعة حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة.

تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية في مناطق ومدن المملكة ليبدأ العمل بها بدءا من يوم الأحد الموافق السابع من شهر مارس الماضي، مع استمرار بعض الإجراءات مثل إيقاف المناسبات والحفلات في مدن ومحافظات المملكة حيث جاءت الإجراءات علي النحو التالي: