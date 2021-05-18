شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 1047 إصابة جديدة وتعافي 847 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1047) حالة مؤكدة وتعافي (847) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8078) حالة منها (1384) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (435027) وحالات التعافي (419761) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة ليصل الإجمالي إلى (7188) حالة , كما تم إجراء (73933) فحصاً مخبرياً.

ووجهت الصحة إرشادات ونصائح للمسافرين نشرتها عبر حسابها في تويتر تضمنت التأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية وتجهيز حقيبة السفر بما يُعين على اتباع الاحترازات الوقائية مع الحرص على إحضار معقم كحولي/ كمامات إضافية/ تجهيز أدوات شخصية خاصة (مخدة أو مسند رقبة - بطانية)/إعداد وجبات خفيفة/ تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد/ عدم مشاركة أغراضك الشخصية مع الغير .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).